KARATAŞ, ADANA (İHA) - Adana'nın mavi yengeçleri dünya mutfağında

ADANA Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagünü'nde çıkartılan mavi yengeçler, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Yılda ortalama 100-120 ton ihraç edilen yengecin kilosu 10 Euro.

Dünyanın nadir bölgelerinde yetişen mavi yengeç, lezzetinin yanı sıra yüksek protein arz etmesi nedeniyle de önemli bir ticari değer taşıyor. Koruma altında bulunan Akyatan Lagünü, onlarca kuş türünün yanı sıra mavi yengeçlere de ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki balıkçıların lagünden yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt içindeki turistik tesislerin yanı sıra Çin, Japonya, Hindistan ve Hollanda başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Lagünde izinli balıkçıların avladığı mavi yengeçler, yurt dışına kilosu ortalama 10 Eurodan gönderiliyor. Yılda ortalama 100-120 ton civarında ihraç edilen mavi yengeçler, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

"Çok önemli bir ürün"

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, yıllık 100-120 ton arasında mavi yengeç yakalandığını belirterek, "Çıkartılan bu mavi yengeçler başta Japonya ve Çin olmak üzere Yunanistan, Fransa ve İtalya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Ciddi bir gelir kapısı. Hem Karataş'ı tanıtıyor hem de ülke ekonomisine faydası oluyor. Ciddi bir marka değeri var. Biz de bu marka değerinin tanınması için geçtiğimiz sene 'Mavi Yengeç Festivali' düzenledik. Bizim için çok önemli bir ürün" diye konuştu.

"Talep çok, yetiştiremiyoruz"

Türkiye'de en çok Akyatan Lagünü'nde mavi yengecin bulunduğunu söyleyen Necip Topuz, "Lagünümüz caretta caretta kaplumbağaların yanı sıra onlarca kuş türüne ve mavi yengeçlere ev sahipliği yapıyor. Mavi yengeç endemik bir tür olarak görülüyor. Bazı dönemlerde talep çok fazla oluyor ve yetiştiremiyoruz. 1980'li yıllardan bu yana dünyanın birçok bölgesine gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lagünün işletmecisi Fatih Kırsay ise yurt içinde mavi yengecin tüketilmediğini ancak yurt dışında talebin çok olduğunu söyledi. Kırsay, "Dünyanın birçok bölgesine ihracat yapıyoruz. Canlı talep edilen bir ürün. Yurt içindeki oteller de donuk talep ediyor. Yıllardır balığımızdan daha fazla mavi yengecimiz var" dedi.