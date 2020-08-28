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"Adana karpuzu" coğrafi işaretle tescillendi

"Adana karpuzu" coğrafi işaretle tescillendi Tescilli Adana karpuzu ekonomiye katkı sağlayacak Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Bu sene büyük seralar kurup karpuzu Nisan ayının başında hasat edersek, çiftçilerimiz para kazanacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak" Tadı, rengi...

28.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:18

"Adana karpuzu" coğrafi işaretle tescillendi

Tescilli Adana karpuzu ekonomiye katkı sağlayacak

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Bu sene büyük seralar kurup karpuzu Nisan ayının başında hasat edersek, çiftçilerimiz para kazanacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak"

ADANA - Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen Adana karpuzuna Türk Patent ve Marka Kurumu'nca "coğrafi işaret belgesi" verildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana karpuzu artık markalaştı. Bu sene büyük seralar kurup karpuzu Nisan ayının başında hasat edersek, çiftçilerimiz para kazanacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20-25'ini tek başına karşılayan Adana'da, Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu ve tapan bıçağının ardından karpuz da Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Yüreğir Ziraat Odası'nın 2017 yılındaki girişimiyle tescillenen karpuzun artık marka değeri daha da artacak.

"Adana karpuzu artık markalaştı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karpuz genelde Nisan ayının sonunda başlar Temmuz ayının ortasına kadar Türkiye'nin her bölgesine buradan dağıtılır. Bizde kent genelinde ortalama 140 bin dönüm alanda ekilen Adana karpuzunu tanıtmak amacıyla "coğrafi işaret belgesi"ni aldık. Adana Karpuzu artık markalaştı. Bütün dünya ülkelerine gönderirken markalı göndereceğiz" diye konuştu.

"Erkenci karpuz bundan sonra Türkiye'ye girmeyecek"

Rengi, tadı ve aromasıyla Adana karpuzunun diğer türlerden ayrıldığını belirten Doğan, "Türkiye'ye İran'dan erkenci karpuz girmekteydi. Bizde bunun önüne geçmek için bakanlıkla görüştük ve onlarda bizim söylemlerimize kayıtsız kalmadılar. Bu sene karpuza ton başına 300 dolar gümrük vergisi konuldu. Erkenci karpuz bundan sonra Türkiye'ye girmeyecek ve Adana'da seralar artacak. Muz gibi daha büyük seralar yapılarak karpuzu Nisan ayının başında hasat edersek artık çiftçilerimiz para kazanacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ham karpuz hasat edilmeyecek"

Tescille birlikte Türkiye'de artık Adana karpuzunu kimsenin ham olarak tüketmeyeceğini de söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "2015 yılında 'ham karpuz timi' kurarak ovada uyarılarda bulunduk. Bazı kişiler ham karpuz hasadı yaptı ama artık tescille birlikte bunların artık hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Artık önümüzde ki sene artık hiçbir yerde ham karpuz hasat edilmeyecek ve tüm Türkiye'de bütün tüketiciler gönül rahatlığıyla karpuz tüketebilirler" şeklinde konuştu.

'Adana karpuzu' coğrafi işaretle tescillendi

Kaynak: İHA

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