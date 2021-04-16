Adana Demirsporlu eski sutopu oyuncusu İlhan Demirdal son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirsporlu eski sutopu oyuncusu İlhan Demirdal son yolculuğuna uğurlandı

Adana Demirsporlu eski sutopu oyuncusu İlhan Demirdal son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesi defnedildi.

Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek
Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek
Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı
Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı

Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesi defnedildi.

Dün tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden eski sutopu oyuncularından Demirdal için Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Demirdal'ın ailesi ve yakınları, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti yetkilileri katıldı.

Cenaze namazı kılınmasının ardından Demirdal'ın cenazesi, aile kabristanında defnedildi.

Törene eşi Fulya Terim ile katılan Fatih Terim, İlhan Demirdal'ın kardeşi Turhan Demirdal'a sarılarak başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Ebru Şallı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana Demirsporlu eski sutopu oyuncusu İlhan Demirdal son yolculuğuna uğurlandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 14:24:21. #1.15#

title