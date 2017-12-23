Adana Demirspor Evinde Kazandı

Adana Demirspor Evinde Kazandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Ankaragücü ile karşılaştı.

Adana Demirspor Evinde Kazandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadeleden Adana Demirspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ankagücü'nde Erdem'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Alihan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

72. dakikada Adana Demirspor'da Batuhan'ın sol kanattan ortasında Lalawele'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

85. dakikada Adana Demirspor savunmasından dönen topun gelişe sert vuran Putsila'nın şutu üstten az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada Ankaragücü'nde Gençer'in ceza alanı içerisinde faul yapması sonucunda hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batuhan topu ağlarla buluşturdu. 2-1

KÜNYE

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Ceyhun Sesigüzel xx

Adana Demirspor: İsmail x, Yiğitcan x, Batuhan xx, Erhan x, Sezer xx, Yiğit x (Adil dk. 88 x), Lalawele xx (Mendy dk. 85 x), Tambe x, Savaş x (Tolgahan dk. 46 x), Atabey x

Yedekler: Kurtuluş, Mustafa, Joseph, Erkam, Can

Teknik Sorumlu: Kubilayhan Yücel

Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Alihan xx, Gençer x, Sedat x (Kehinde dk. 80 x), Kenan xx (Enes dk. 89 ?), Putsila xx, Arif x, Ferhat xx, Umut xx, İlhan x (Cheikhou dk. 50 x)

Yedekler: Altay, Mahmut, Mehmet, Szukala, Yusuf, Mert

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Alihan (dk. 7) (Ankaragücü), Lalawele (dk. 72), Batuhan (dk. 90+5 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Yiğitcan, Batuhan, Erhan, Tambe (Adana Demirspor), Putsila, Gençer (Ankaragücü)

(Cemil Serezli - Umutcan İşledici/İHA)

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