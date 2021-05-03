Adana'daki patlamanın nedeni el yapımı bomba
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'daki patlamanın nedeni el yapımı bomba

Adana'daki patlamanın nedeni el yapımı bomba
Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Güncel

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde evde meydana gelen Şenol Saruhan (34) ile arkadaşı Fedi Yoksul'un (23) ağır, oğlu Emirhan Saruhan'ın (6) hafif yaralandığı patlamanın el yapımı bomba hazırlandığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde evde meydana gelen Şenol Saruhan (34) ile arkadaşı Fedi Yoksul'un (23) ağır, oğlu Emirhan Saruhan'ın (6) hafif yaralandığı patlamanın el yapımı bomba hazırlandığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Durumu ağır olan Saruhan ve Yoksul'un tedavisi sürüyor.

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Şenol Saruhan, oğlu Emirhan Saruhan ve arkadaşı Ferdi Yoksul, evde otururken patlama meydana geldi. Patlamada Şenol Saruhan ve Ferdi Yoksul ağır, Emirhan Saruhan ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. 

YARIM SAAT ÖNCE 'BENİM IMI ÇEK' DEMİŞPatlamanın meydana geldiği evde yaşayan, eşinden ayrı olduğu öğrenilen Şenol Saruhan'ın olaydan yarım saat önce komşusunun oğlunu çağırıp, "Gel benim fotoğrafımı çek. Ölürsem sosyal medya hesabında paylaşırsın" dediği öğrenildi. Patlamanın ise fotoğrafı çeken komşu oğlunun evden ayrılmasının ardından meydana geldiği kaydedildi.ÜZERİNDE 'TORPİL' YAZAN KUTU Patlamanın etkisiyle pencere camları kırılan evde yapılan incelemede üzerinde 'torpil' yazan kutunun olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Şenol Saruhan ve Ferdi Yoksul'un evin oturma odasında el yapımı bomba hazırladıkları sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan patlamanın olduğu odanın tüm camlarının kırıldığı ve evde büyük tahribat olduğu gözlendi. Olayın ardından Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır ve bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin el yapımı bombayı ne amaçla hazırladıkları araştırılıyor.


Adana'daki patlamanın nedeni el yapımı bomba
Adana'daki patlamanın nedeni el yapımı bomba
Adana'daki patlamanın nedeni el yapımı bomba
Adana'daki patlamanın nedeni el yapımı bomba
Adana'daki patlamanın nedeni el yapımı bomba

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

Evden uzaklaştırma aldı, tam kapanmayla sokakta kaldı! Polisin müdahale ettiği şahıs ortalığı birbirine kattı
Evden uzaklaştırma aldı, tam kapanmayla sokakta kaldı! Polisin müdahale ettiği şahıs ortalığı birbirine kattı
Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
Son dakika! İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
Son dakika! İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Devlet Bahçeli Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Diego Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'daki patlamanın nedeni el yapımı bomba - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:28:26. #1.16#

title