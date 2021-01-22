Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 9 ay hapis cezası
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 9 ay hapis cezası

22.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:58
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık U.Ç. katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek U.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılması yönünde görüş sundu.

Söz verilen sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini ve müvekkilinin uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık U.Ç. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emir çıkarılmasına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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