Adana'da trafiğin sıkıştığı 26 noktada çalışma

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin 26 noktasında, trafiği rahatlatmak için çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkmenbaşı Bulvarı otoyol bağlantı çalışmaları ile Öğretmenler Bulvarı-Bülent Ecevit Bulvarı'nın kesiştiği noktada ve Belediye Evleri'nde, trafik akışını rahatlatmak için yapılan çalışmaları inceledi.

İşçilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Karalar, "Görüldüğü üzere trafiği rahatlatmak adına hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Öğretmenler Bulvarı'nda olduğu gibi, şehrin trafik sıkışıklığı yaşanan 26 noktasında rahatlatma çalışmaları yapıyoruz. Otoban girişinde yapılacak altgeçidin ardından Öğretmenler Bulvarı ile Bülent Ecevit Bulvarı'nın kesiştiği noktadaki trafik sıkışıklığının azalacağını söyleyebiliriz" dedi.

Metropollerde, mega kentlerde önemli sayıda insanın taşındığı metro olmaksızın trafik sorununu çözmenin mümkün olmadığını belirten Başkan Karalar, "Uzun yıllar boyunca yapılanmış bir kentte her şeyi yıkıp, büyük yollar açmak mümkün değil. Mevcut koşulları düzeltmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu tür çalışmalar da uzun, masraflı oluyor. Üstelik bitirilene kadar mağduriyet artıyor" diye konuştu.

Girdi maliyetlerinin artmasıyla ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, "Çalışılabilecek bir bütçe oluşturduk diye düşünürken, bütün emtia fiyatları yüksek oranda arttı. Asfalt malzemesinin tonu 1500 liradan, 6 bin liraya çıktı. 4 kat arttı. Emtia fiyatları böyle artınca iş yapmak daha da zorlaşıyor" dedi. - ADANA