Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
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Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı

23.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:39
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacılık' yöntemiyle uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 25 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 19 Ocak günü şafak vakti kent merkezinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak evlere girdi. Baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 12 kilo 400 gram esrar, 576 gram metamfetamin, 64 gram bonzai, 5 gram kokain, 3 gram eroin, 586 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 112 bin 500 boş makaron ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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