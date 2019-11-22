Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 180 şişe sahte içki çıktı
Haberler » Güncel » Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 180 şişe sahte içki çıktı - Haber

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 180 şişe sahte içki çıktı

Adana'da koltuk ve bagajında 180 şişe sahte içki ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

22.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:24
Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 180 şişe sahte içki çıktı

'da koltuk ve bagajında 180 şişe sahte içki ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi motorize yunus timleri, şüphelendikleri 01 F 5078 plakalı otomobili takibe alıp, ilçesi Asri Mezarlığı kavşağında durdurdu.

Yapılan aramada aracın koltuk ve bagajında poşetlere doldurulmuş 180 şişe sahte rakı bulundu.

Bunun üzerine aracın sürücüsü U.A, verilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ele geçirilen sahte rakılara imha edilmek üzere el konuldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et