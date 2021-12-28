SEYHAN, ADANA (İHA) - - Adana'da stokçuya baskın

Gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin deposuna baskın yapılarak mühürlendi

ADANA - Adana'da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin deposuna baskın yapılarak mühürlendi.

Merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesinde bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.

Adana İl Ticaret Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında depoda farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan, tuvalet kağıdı ve benzeri ürünler ele geçirildi.

Mehmet Z. isimli kişiye ait olduğu öğrenilen depo görevlilerin yaptığı denetimden sonra mühürlendi.