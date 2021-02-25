Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)

YAKINLARI KÜÇÜK EGE VE KIVANÇ'TAN GELECEK HABERİ BEKLİYORAdana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen Mustafa ve Muyesse Karslı çiftinin hastaneye kaldırılan çocukları Kıvanç (3) ile Ege'nin (6) tedavileri sürüyor.