Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)
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Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)

25.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:56
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)

YAKINLARI KÜÇÜK EGE VE KIVANÇ'TAN GELECEK HABERİ BEKLİYORAdana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen Mustafa ve Muyesse Karslı çiftinin hastaneye kaldırılan çocukları Kıvanç (3) ile Ege'nin (6) tedavileri sürüyor.

YAKINLARI KÜÇÜK EGE VE KIVANÇ'TAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen Mustafa ve Muyesse Karslı çiftinin hastaneye kaldırılan çocukları Kıvanç (3) ile Ege'nin (6) tedavileri sürüyor. Ailenin yakınları, hastaneden gelecek iyi haberi beklerken, küçük Ege ve Kıvanç'ın sağlık durumlarının iyiye gittiği kaydedildi.


Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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