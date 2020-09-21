Adana'da polisin dikkati kayıp çocuğu ailesine kavuşturdu
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Adana'da polisin dikkati kayıp çocuğu ailesine kavuşturdu

Adana'da polis, yolda bulduğu 4 yaşındaki kayıp çocuğu ailesine kavuşturdu.

Adana'da polisin dikkati kayıp çocuğu ailesine kavuşturdu
21.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:55

Adana'da polis, yolda bulduğu 4 yaşındaki kayıp çocuğu ailesine kavuşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polisler, ekip aracıyla merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda seyir halindeyken araç alt geçidinde yalnız yürüyen bir çocuğun olduğunu gördü.

Ekip, çocuğu koruma altına alıp durumu telsizle Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne bildirdi.

Çocuğun, yaklaşık bir saat önce kaybolan ve ailesinin polise ihbarda bulunduğu Taha Çınar Akkaya (4) olduğu belirlendi.

Bunun üzerine polis, anne Neşe Akkaya'yı ekip aracıyla çocuğunun bulunduğu yere götürdü. Anne Akkaya, kavuşmanın sevinciyle çocuğuna sarılıp gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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