Adana'da park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu
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Adana'da park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu.

29.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:05
Adana'da park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu

'nın ilçesinde park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu.

Mahallesi Bey Sokak'ta kamyonetin altında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Cengiz Batmanlı (35) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıkan kişinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Adana'da park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu
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