Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Adana'da otoyolda seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
21.09.2020 01:17 | Son Güncelleme: 21.09.2020 01:20

Adana'da otoyolda seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Timuçin idaresindeki 27 LJ 685 plakalı otomobilin motor kısmından, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr.Mithat Özsan Bulvarı çıkışında duman çıkması üzerine sürücü aracı park etti.

Timuçin, otomobilde bulunan eşi ve iki çocuğunu araçtan indirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevler saran otomobile müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mutlu Güney
Mutlu Güney
AA Editörü
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