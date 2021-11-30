Adana'da okul çevresinde uyuşturucu satan sanığa 25 yıl hapis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da okul çevresinde uyuşturucu satan sanığa 25 yıl hapis

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da okul çevresinde uyuşturucu satan sanığa 25 yıl hapis

Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 25 yıl hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 25 yıl hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan Veysel Karani İlkokulu çevresinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak S.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık S.A. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı S.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title