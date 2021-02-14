Adana'da miras kavgasında bir kişi yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde, iki kardeş arasında miras yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'nın Feke ilçesinde, iki kardeş arasında miras yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Züleyha K. ile ağabeyi Bilal N. arasında iddiaya göre miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal N, kız kardeşinin başına odunla vurarak yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde müdahale edilen Züleyha K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili Bilal N. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın