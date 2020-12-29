Adana'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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Adana'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

29.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:04
Adana'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası alınamayan motosikletiyle işe giden Necip Tatlısoy (46), Ceyhan-Yumurtalık kara yolu Narlıören Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Tatlısoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Tatlısoy'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsünü karakola götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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