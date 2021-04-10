Adana'da kopan elektrik telinin ağıla düşmesi sonucu akıma kapılan 9 koyun telef oldu
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Adana'da kopan elektrik telinin ağıla düşmesi sonucu akıma kapılan 9 koyun telef oldu

Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Adana'da kopan elektrik telinin ağıla düşmesi sonucu akıma kapılan 9 koyun telef oldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kopan elektrik telinin bir ağılın çinko çatısına düşmesi sonucu akıma kapılan 9 koyun telef oldu.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kopan elektrik telinin bir ağılın çinko çatısına düşmesi sonucu akıma kapılan 9 koyun telef oldu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağılını kontrol eden Hüseyin Uluca, 9 koyunun telef olduğunu gördü.

Ağıldaki incelemede, kopan elektrik telinin çatıya düştüğü ve koyunların bu nedenle akıma kapıldığı belirlendi.

Elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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