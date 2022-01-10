Adana'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı - Haberler
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Adana'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Adana'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaldırım Mahallesi'nde devriye faaliyeti esnasında kanatlarından yaralı şahin buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı şahin tedavi altına alındı.

Şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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