Adana'da gece bastıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
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Adana'da gece bastıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 ile 100 metreye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da gece bastıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
01.09.2020 04:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 04:58

Adana'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 ile 100 metreye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle trafik akışında güçlük yaşanırken uçaklar Adana Havalimanı'na iniş yapmadı, bazı seferlerde de gecikmeler yaşandı.

Adana kent genelinde gece saatlerinde etkisin arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 ile 100 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle havalimanı iç ve dış hatlarda birçok seferde gecikmelere meydana geldi. Adana Havalimanı'na sisten dolayı iniş yapamayan uçaklar çevre illerdeki pistlere yönlendirildi.

Sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı kişilerde araçlarını yol kenarına çekerek sisin azalmasını bekledi.

Havalimanı'nda bekleyen bir vatandaş," Uçağımız sisten dolayı iniş yapamadığı için Kayseri'ye yakıt almaya gitmiş. Başka bilgi vermediler" dedi.

Sis zaman geçtikçe etkisini azaltmaya başladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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