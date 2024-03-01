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Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana'dan Mersin'e hareket etti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'dan Mersin'e hareket etti. Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Burada taraftarlar tezahüratta bulundu, marşlar söyledi. Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Mersin'de konaklayacağı otele hareket etti. Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'dan Mersin'e hareket etti.

Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı.

Burada taraftarlar tezahüratta bulundu, marşlar söyledi.

Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Mersin'de konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Havalimanı Fenerbahçe Hatayspor İstanbul Mersin Adana Futbol Spor Güncel Haberler

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