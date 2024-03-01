Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana'dan Mersin'e hareket etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'dan Mersin'e hareket etti.

Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı.

Burada taraftarlar tezahüratta bulundu, marşlar söyledi.

Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Mersin'de konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak.