Çin'den Gelen 82 Kişilik Kurtarma Ekibi Adana'ya Ulaştı

ADANA, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'den gelen 82 kişilik bir kurtarma ekibi bugün Adana Havalimanı'na ulaştı. Depremin vurduğu bölgelerdeki kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak ekip, Air China charter seferiyle 8.000 km'den fazla yol kat ederek geldi.

Saat 04.30'da Türkiye'ye inen Çin kurtarma ekibinin başındaki isim Zhao Ming'in verdiği bilgiye göre, yerel koşulları değerlendiren Çin kurtarma ekibi, Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği, yerel yönetim ve ilgili BM kuruluşlarıyla mümkün olan en kısa sürede koordinasyon kurarak hızla boşaltma ve aktarma çalışmalarına başladı.

Mevcut kurtarma çalışmalarının ilerleyişine bağlı olarak belirli arama ve kurtarma görevlerini üstlenen ekip, görev alanını araştırmak ve kamp kurmak için güvenli ve uygun yerler seçmek amacıyla bir kurtarma ekibi göndermeyi planlıyor.

Çin kurtarma ekibinin başkan yardımcısı Wang Mo, "Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış bir Ağır Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi olan Çin kurtarma ekibi mükemmel personel ve kaynaklarla donatılmış ve aynı anda iki farklı çalışma sahasında arama ve kurtarma operasyonları yürütebilmektedir" dedi. Wang, "Varışın ardından ekip, sesli ve görüntülü yaşam dedektörlerini, tıbbi ekipman ile kurtarma köpeklerini afet bölgesine götürecek ve hemen arama kurtarma çalışmalarına başlayacak" bilgisini verdi.

Yapılan son açıklamalara göre, iki büyük depremin ardından ölü sayısı 6.234'e yaralı sayısıysa 37.011'e çıktı.

Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği, Xinhua'ya şu ana kadar herhangi bir Çin vatandaşının yaşamını yitirdiğine dair bilgi olmadığını söyledi.