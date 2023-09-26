Beşiktaş, Adana'ya geldi

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.