82 Kişilik Çin Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Ulaştı

ANONS (İngilizce): WU SİYU, Xinhua muhabiri:

"Ben, Xinhua Haber Ajansı'ndan Wu Siyu. Adana Havalimanı'ndan bildiriyorum. 82 kişiden oluşan Çin kurtarma ekibi Çarşamba sabahı saat 04.30 itibarıyla havalimanına ulaştı."

Çin kurtarma ekibi, Türkiye'deki deprem kurtarma çalışmalarına katılmak için Salı günü öğle saatlerinde charter seferiyle Beijing'den yola çıkmıştı.

Ekip, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından Türk hükümetinin talebiyle gönderildi.

Beijing İtfaiye ve Kurtarma Birlikleri, Ulusal Deprem Müdahale Destek Servisi ve Beijing'deki Acil Durum Genel Hastanesi personelinden oluşan ekip, beraberinde kurtarma ekipmanları ve malzemeleri de getirdi.

Bu arada Salı günü Çin'in Chongqing kentinde dokuz deprem kurtarma uzmanının biraraya gelmesiyle oluşturulan bir ekibin, Çarşamba günü ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen 100'ün üzerinde Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyesiyle birlikte charter seferiyle deprem bölgelerine doğru yola çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verdiği bilgilere göre Pazartesi günü meydana gelen depremlerde Türkiye'de 7.108 kişi hayatını kaybetti, 40.910 kişi yaralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Adana'dan bildiriyor.

(XHTV)