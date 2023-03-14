PAKİSTAN'DAN KIŞLIK ÇADIR TAŞIYAN 3'ÜNCÜ UÇAK ADANA'YA İNDİ

PAKİSTAN hükümeti tarafından depremzedelere uçakla gönderilen 1200 kışlık çadır, Pakistan Milletvekili Rana Mashud eşliğinde 3'üncü uçakla Adana Havalimanı'na getirildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il için yurt dışından insani yardım malzemeleri gelmeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başlattığı çadır kampanyası çerçevesinde 50 bin çadır depremzedeler için hazırlandı. Son iki gün içinde uçakla 2 bin 400 çadırın geldiği Adana'ya gece yarısı Pakistan Milletvekili Rana Mashud eşliğinde 3'üncü uçakla 1200 çadır daha geldi. Toplamda 90 ton ağırlığındaki çadırlar, AFAD yetkilileri tarafından teslim alındı. Son gelen 1200 çadırın Malatya'da ihtiyaç duyulan noktalarda kurulacağı öğrenildi. Öte yandan Milletvekili Mashud ise kardeş ülke gördükleri Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. Çadırların tamamının 2 hafta sürede uçaklarla gelmesi planlanıyor.