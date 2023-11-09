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Galatasaray, Hatayspor maçı için Almanya'dan Adana'ya geldi

Galatasaray, Hatayspor ile oynayacağı maç için Almanya'dan Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafile, Adana Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.