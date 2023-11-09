Galatasaray, Hatayspor maçı için Almanya'dan Adana'ya geldi
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray, Hatayspor ile oynayacağı maç için Almanya'dan Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafile, Adana Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.
Galatasaray, Hatayspor ile oynayacağı maç için Almanya'dan Adana'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Cumartesi akşam Mersin Stadyumu'nda oynanacak maç için Galatasaray, Almanya'dan direkt Adana'ya geldi.
Galatasaraylı taraflar, Adana Havalimanı'na gelerek coşkulu bir şekilde sarı-kırmızılı kafileyi karşıladı.
Sarı-kırmızı ekip dinlenmek üzere otele giderken Adana'da yapacağı antrenman sonrası maç günü Mersin'e gidecek. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor