Üye Girişi
Haberler

Osijek, Adana'ya geldi

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Osijek, Adana'ya geldi. Teknik direktör Stjepan Tomas, teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafileyi taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na indi. Pasaport kontrolünün ardından otele geçen ekip, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Adana Demirspor ile Osijek, yarın saat 21.00'de karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Osijek, Adana'ya geldi.

Teknik direktör Stjepan Tomas, teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafileyi taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolünün ardından otele geçen ekip, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Adana Demirspor ile Osijek, yarın saat 21.00'de karşılaşacak.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Hırvatistan Adana Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title