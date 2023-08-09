Osijek, Adana'ya geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Osijek, Adana'ya geldi. Teknik direktör Stjepan Tomas, teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafileyi taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na indi. Pasaport kontrolünün ardından otele geçen ekip, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Adana Demirspor ile Osijek, yarın saat 21.00'de karşılaşacak.