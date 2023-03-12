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Pakistan'dan kışlık çadır taşıyan 2'nci uçak Adana'ya indi

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Pakistan'dan kışlık çadır taşıyan 2'nci uçak Adana'ya indi

PAKİSTAN hükümeti tarafından depremzedelere uçakla gönderilen 1200 kışlık çadır, Pakistan Başbakanı Danışmanı Khawaja Hasaan Bakan eşliğinde Adana Havalimanı'na getirildi.

PAKİSTAN hükümeti tarafından depremzedelere uçakla gönderilen 1200 kışlık çadır, Pakistan Başbakanı Danışmanı Khawaja Hasaan Bakan eşliğinde Adana Havalimanı'na getirildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il için yurt dışından insani yardım malzemeleri gelmeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başlattığı çadır kampanyası çerçevesinde 50 bin çadır depremzedeler için hazırlandı. Dün akşam saatlerinde uçakla 1200 çadırın geldiği Adana'ya bugün Pakistan Başbakanı Danışmanı Khawaja Hasaan Bakan eşliğinde 1200 çadır daha geldi. Toplamda 100 ton ağırlığındaki çadırlar deprem bölgelerine dağıtılacak. Çadırların tamamının 2 hafta sürede uçaklarla gelmesi planlanıyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Havalimanı Kahramanmaraş Pakistan Adana Güncel Haberler

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