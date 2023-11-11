Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı İçin Adana'ya Geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşmak üzere Adana'ya geldi. Fenerbahçe taraftarları kulübün gelişini Adana Havalimanı'nda karşıladı. Takım, sevgi gösterileri arasında otele doğru yola çıktı. Ali Budak isimli taraftar ise 3 aylık bebeği İsa ile birlikte takımı karşılamaya geldi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hava yolu ile Adana'ya geldi. Fenerbahçe taraftarları Adana Havalimanı'na gelerek kulübün Adana'ya gelişi karşıladı. Sarı-lacivertli kafile sevgi gösterileri arasında dinlenmek üzere otele doğru yola çıktı.

Öte yandan Ali Budak isimli taraftar 3 aylık bebeği İsa ile birlikte takımı karşılamaya geldi. Minik İsa ilgi odağı oldu. - ADANA