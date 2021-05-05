Adana'da bir okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı
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Adana'da bir okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı

Adana'da bir okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da bir okulda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, okul müdürünün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Adana'da bir okulda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, okul müdürünün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir okulun müdürü güvenlik kameralarını incelerken okul içerisinde 3 kişinin olduğunu fark etti.

Müdürün durumu haber verdiği polis ekipleri, kısa sürede okulun etrafını çevirerek tedbir aldı.

Okula giren polis ekipleri, 3 şüpheliyi okul içerisinde saklanırken yakaladı.

Şüphelilerin okulun zemin katındaki konferans salonunun demir parmaklıklarını keserek içeriye girdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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