Adana'da bir eve kimyasal madde gönderildiği iddiası

22.08.2019 00:56

Adana'da bir eve kargo ile gönderilen maddenin "potasyum ferrosiyanür" olabileceği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir eve kargo ile gönderilen paketteki maddeden şüphelenenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Maddenin kimyasal içerikli "potasyum ferrosiyanür" olabilceği bilgisi üzerine eve Adana AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibi gönderildi.

Koruyucu kıyafetlerle çalışma yapan uzman ekip, paketteki maddeyi detaylı incelenmek üzere laboratuvara götürdü.

Kaynak: AA