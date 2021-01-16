2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi
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2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi

16.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:16

Adana'da 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Mıdık, Hadırlı ve Havuzlubahçe mahallelerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen polis, 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi
2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi
2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi
2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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