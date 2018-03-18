Adana Büyükşehir'den 4 Yeni Park

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde toplam 19 bin 341 metrekarelik alanda 4 yeni parkı kente kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda planlama yapan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nda görevli peyzaj mimarları, Çukurova'nın Belediye Evleri ve Karslılar mahalleleri, Sarıçam'ın Orhangazi mahallesi ve Yüreğir'in Sinanpaşa mahallesinde 4 yeni park projesini gerçekleştirmek üzere kolları sıvadı.

Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi 84256 Sokaktaki 6 bin 450 metrekarelik alanda Ulaşım Park yapıldı. Kent mobilyalarının yer aldığı parkta uzay istasyonu tırmanma oyun grubu, tahteravalliler ve salıncakların montajı tamamlandı.

Çukurova'daki diğer park projesi ise 4 bin 550 metrekarelik alanda uygulandı. Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Sahil Yolu ile Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşağın kuzeyindeki parkta, kapalı piknik masaları, banklar, 4 kuleli polietilen oyun grubu, hayvan figürlü salıncaklar ve tahteravalliler yerini aldı.

Sarıçam Orhangazi Mahallesi 1245 Sokaktaki 5 bin 100 metrekarelik park ise ilçe sakinlerinin piknik yapıp, dinlenebileceği, çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği şekilde dizayn edildi. Kapalı ve açık piknik masalarıyla donatılan parka, dev polietilen oyun grubu, tahteravalliler ve salıncaklar yerleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir'deki fonksiyonel çocuk parkı projesini Sinanpaşa Mahallesi Kuvayi Milliye Parkı'nın kuzeyindeki 3 bin 241 metrekarelik alanda uygulamaya koydu. Seyhan Nehri kıyısında oluşturulacak bu park da kent mobilyaları, oyun gruplarıyla donatılıp, kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşturulacak. - ADANA