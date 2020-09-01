ADANA Adanalılar koronavirüse karşı acılı şalgam içiyor Adanalılar koronavirüse karşı acılı şalgam içiyorADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle şalgam suyu satışları arttı.

Adanalılar koronavirüse karşı acılı şalgam içiyor

ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle şalgam suyu satışları arttı. 35 yıldır şalgam suyu üretip, satışını yapan Nesrin Hitay (45), pandemi sürecinde acılı şalgam satışlarının yüzde 25 arttığına dikkat çekerek kargo ve litrelik taleplerin fazlalaştığını söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki iş yerinde Adanalıların vazgeçilmezi olan şalgam suyu satışı yapan Nesrin Hitay, koronavirüs vakasının ilk çıktığı Mart ayından bu yana acılı şalgam satışlarının yüzde 25 oranında artığını belirtti. Doğal yapım bir içecek olan şalgamın acılı olarak tüketiminde koronavirüse iyi geleceğini savunan Hitay, "Acılı şalgamın boğazdaki bakterileri öldürücü etkisi oluyor. Bunu da zaten uzmanlar açıkladı. Acılı 'şalgam içelim, koronavirüs olmayalım' diyorum" dedi.

BİDONLARLA SATILIYOR

35 yıldan bu yana ailecek şalgam üretip satan Hitay, şehir dışına litrelik kargo satışlarının da arttığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Artık faydalarını da tüm Türkiye öğrendi. Lezzetiyle şalgamı severek içiyorlar zaten. Bir de koronaya koruyucu etkisinin olabildiğini duyduklarından bu yana kargo satışlarımızda artış oldu. İnsanlar özellikle el yapımı şalgam istiyor. Hazır şalgamlara göre çok daha faydalı. Çünkü mayayla yapılan şalgam bana göre şalgamdır. İçinde katkı maddeleri olan şalgamı ben şalgamdan saymam. Mayayla yapılan şalgamın faydasını görürsünüz."

'ÇOCUKLARIMA İÇİRİYORUM'

Çocuklarıyla birlikte gelerek şalgam içen Ceylan Demirel ise şalgam suyunun pandemi sürecinde çok daha önemli olduğunu söyledi. Demirel, "Bağışıklığı artırdığını söylüyorlar o yüzden sık sık içiyoruz" dedi.

Her gün mutlaka şalgam suyu içtiğini ifade eden Muhittin Göncel de, "Bugünlerde pandemi sürecindeyiz. Koronavirüs hastalığına şalgamın iyi geldiği söyleniyor. Çogunlukla acılı tercih ediyorum. 5 litrelik, 3 litrelik alıyoruz. Şalgam birçok hastalığa karşı iyidir" diye konuştu.

'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Eliza Sabancı, doğal yapım şalgam suyunun fermante edilmiş olması sayesinde bağışıklığı koruyan, antioksidan, vitamin, mineral içeren çok faydalı, sağlıklı bir içecek olduğunun altını çizdi. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde şalgamın da içinde bulunan probiyotiklerden faydalanıldığını dile getiren Sabancı, "Şalgam probiyotikler nedeniyle çok zengin bir içecek. Pandemi döneminde de vitamin ve mineraller çok önemli olduğu için şalgam tüketimini öneririm. Çünkü hem C vitamininden zengin, hem de doğal antioksidan kaynağıdır. Pandemi döneminde içilmesi gerekir" dedi.

Kaynak: DHA