Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Sosyal medya üzerinden yürütülen linç kampanyalarının kimseye, ülkemize ve kurumlarımıza bir faydası yoktur"

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ankara Hakimevi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ankara Hakimevi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. (1)

"Pozitif hukuk adli işlemlerin hem dayanağı hem de sınırıdır. Hakim ve savcıların görevlerini bu sınırlar içinde kullandıkları, kullanmak zorunda oldukları unutulmamalıdır"

"Yürürlükteki mevzuatı akademisyenler, gazeteciler eleştirebilir, toplum eleştirebilir. Ancak hakim ve savcılar açık mevzuat hükümlerini görmezden gelemezler, değiştiremezler ve uygulanmasını erteleyemezler"

"Yargı mercileri anayasal teminat altındaki bağımsızlıkla çalışır. Bu güvence sadece yasama ve yürütmeye karşı değil kamuoyu ve medyaya karşı bağımsızlığı da kapsar"

"Yargılama dedikoduya veya medya anlatısına göre değil, dosyadaki bilgi ve deliller ışığında mahkemede yapılır. Adalet arayışı her zeminde değerlidir ancak tecelli edeceği yer mahkemedir"

"Sosyal medya üzerinden yürütülen linç kampanyalarının kimseye, ülkemize ve kurumlarımıza bir faydası yoktur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç