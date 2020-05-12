Adalet Bakanı Gül: "Noterlikler normal çalışmalarına bugün itibarıyla başlamıştır"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları Adalet Bakanı Gül: "Noterlikler normal çalışmalarına bugün itibarıyla başlamıştır.
12.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:46
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları
Adalet Bakanı Gül: "Noterlikler normal çalışmalarına bugün itibarıyla başlamıştır."
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüs (Kovid-19) 9. Koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA