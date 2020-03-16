Adalet Bakanı Gül, koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak
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Abdulhamit Gül, Güncel

Adalet Bakanı Gül, koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.

16.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:32
Adalet Bakanı Gül, koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.

Bakan Gül, saat 14.00'te bakanlıkta adliye, cezaevi ve noterliklerde alınması kararlaştırılan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verecek.

Kaynak: AA

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Manşet

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