Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz Kastamonu Valisi Çakır'ı ziyaret etti
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Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz Kastamonu Valisi Çakır'ı ziyaret etti

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz Kastamonu Valisi Çakır'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın cenazesi için Taşköprü ilçesine gelen Bakan Yardımcısı Yılmaz, cenaze töreninin ardından, makamında ziyaret ettiği Vali Çakır ile görüştü.

Yılmaz'a ziyareti sırasında, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ve İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Taşçı eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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