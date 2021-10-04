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Ada Camping, Türkiye'nin bir numarası oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ada Camping, Türkiye'nin bir numarası oldu

Kuşadası Belediyesi tarafından faaliyete geçirildiği ilk günden bu yana hizmet kalitesi ve doluluğu ile tatilcilerin gözdesi haline gelen Ada Camping, Türkiye'nin bir numarası oldu.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından faaliyete geçirildiği ilk günden bu yana hizmet kalitesi ve doluluğu ile tatilcilerin gözdesi haline gelen Ada Camping, Türkiye'nin bir numarası oldu.

Ülkenin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası'nda, belediye tarafından faaliyete geçirilen Ada Camping, tatilcilerin yeni gözdesi haline geldi. Ada Camping'in başarılı bir sezon geçirdiğine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın en çok tercih edilen tatil beldelerinden olması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkat çekti.

Açıldığı günden bu yana Ada Camping ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Günel, bu seneki sezonu değerlendirerek "Sezonu bir numara bitirdik. Bu sene yer yoktu. Şuan hizmetleri, altyapısı ve kalitesi bakımdan Türkiye'nin bir numarası haline geldik. İnanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz. 4 ay gibi kısa zamanda 25 dönümlük alana neredeyse eksiksiz bir şekilde kamp alanı yapmayı başardık. Kampımızı önümüzdeki sezon için 10 dönüm daha büyüteceğiz. Bu sene az eksiğimiz oldu ama gerekli notlarımızı aldık. Önümüzdeki sezonda daha eksiksiz bir şekilde hizmet vereceğiz" dedi. - AYDIN

Ada Camping, Türkiye'nin bir numarası oldu

Ada Camping, Türkiye'nin bir numarası oldu

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