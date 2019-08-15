Aç kalan ayı, merada otlayan hayvanların yakınına kadar geldi

15.08.2019 14:16

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Fakılar köyünde merada otlayan hayvanlarının yakınına kadar aç kalan ayı indi. Ayı, bir süre bekledikten sonra gözden kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani'de Fakılar köyünde ormanlık alanda merada Bayram Karabay, hayvanlarını otlattığı sırada ağaçların arasında bir hareketlilik gördü. Cep telefonuyla ağaçların arasında hareket eden cisimi görüntülemek isteyen Bayram Karabay, ayıyla karşılaştı. Merada otlayan hayvanların yakınına kadar gelen ayı, bir süre sonra gözden kayboldu. Bayram Karabay ise, ağaçların arasında gezeleyen ayıyı cep telefonuna kaydetti.

Devrekani'de Fakılar köyü, Beyler Göleti'nin yakının da bulunuyor ve özellikle bu bölgeyi piknikçilerde sık sık kullanıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA