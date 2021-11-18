Abdullah Avcı: Horonu el ele beraber oynayacağız

GAZİANTEP (DHA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, "Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler, defans yapsınlar. Özellikle yerel oyuncularımız düştüklerinde onları kaldırsınlar. Horonu el ele beraber oynayacağız" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrası basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Avcı, gerçekleştirilen sohbet toplantısında, pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK ile sahalarında oynayacakları maç öncesi taraftarlara da çağrıda bulundu. Bugüne kadar ki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirten Avcı, "Takım golü yiyor, formasyona devam ediyor. Atıyor, devam ediyor. Bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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