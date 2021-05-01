ABD ve NATO Afganistan'dan "resmen" çekiliyor
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ABD ve NATO Afganistan'dan "resmen" çekiliyor

ABD ve NATO Afganistan'dan 'resmen' çekiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Afganistan'da bulunan ABD ve NATO askerinin ülkeden çekilme süreci bugün itibarıyla resmen başlarken, ABD Savunma Bakanlığı şu ana kadar yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Afganistan'da bulunan ABD ve NATO askerinin ülkeden çekilme süreci bugün itibarıyla resmen başlarken, ABD Savunma Bakanlığı şu ana kadar yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

ABD ve NATO'nun Afganistan'dan resmen çekilme süreci başladı. ABD'nin Afganistan'da bulunan 2 bin 500 ila 3 bin 500 civarında askeri ile NATO'nun 7 bin 500 civarındaki askeri, bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar kademeli olarak ülkeden çekilecek. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, geri çekilmenin son 1 yılda küçük üslerin kapatılması ile başladığını belirterek ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Nisan'da çekilme tarihini 1 Mayıs olarak açıklamasından bu yana 60 askeri personelin ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Biden, çekilmeyi 14 Nisan'da duyurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

ABD'de Brown Üniversitesinin "Savaşın Maliyetleri" projesindeki tahminlere göre ABD, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcadı. 2001 yılından bu yana 47 bin 245 Afgan sivilin öldürüldüğü, milyonlarca kişinin de yerinden edilerek Pakistan, İran ve Avrupa'ya kaçtığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 2001 yılından bu yana Afganistan'da 2 bin 442 ABD askeri öldürülürken, 20 bin 666 asker de yaralandı. NATO birliklerinden ise bin 144 personel hayatını kaybetti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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