ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'dan Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme