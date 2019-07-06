ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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