ABD Operasyonu Sonrası Suriye'den İlk Açıklama: Saldırı Uluslararası Hukuka Aykırı

Esad Rejimi'nin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde düzenlediği kimyasal saldırının ardından ABD Esad Rejimine ait kimyasal tesisleri vurdu. Saldırı sonrası Esad Rejimi'nden "Üçlü müdahale uluslararası hukuka aykırı." açıklaması geldi.

"ŞAM'IN BARZEH BÖLGESİ SALDIRIYA UĞRADI"

Suriye devlet televizyonu, Şam'ın Barzeh bölgesindeki araştırma merkezinin saldırıya uğradığına dair haberleri bildirdi.

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: 30 FÜZE ATILDI, 10'U İMHA EDİLDİ

Yine operasyonun başından itibaren Esad Rejiminin sesi konumunda olan Suriye Devlet televizyonu Suriye hava savunma sisteminin, atılan 30 füzeden 10'unu imha ettiğini duyurdu.