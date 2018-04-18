ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,1 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 427,6 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 0,5 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 3,3 milyon artış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 665,5 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin haftalık benzin stokları da geçen hafta 3 milyon varil (yüzde 1,2) azalarak 236 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 0,2 milyon düşüş kaydetmesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,5 milyon varil artış göstermişti.

Ham petrol üretimi son 14 haftada 13 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı da geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 720 bin varil düşüşle 7,93 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 544 bin varil artışla 1,75 milyon varile ulaştı.

ABD'nin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 15 bin varil artışla 10,54 milyon varile çıktı.

Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 14 haftada 13 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın Nisan 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,4 milyon varil olması ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakması öngörülüyor.

Petrol fiyatları artış gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları artış gösterdi.

TSİ 17.35'te Londra Brent türü petrol 73,31 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrol ise 68,37 dolardan işlem gördü.

Böylece, her iki petrol türünün fiyatı yaklaşık son 3,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.