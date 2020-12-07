ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nde de gündem Türkiye'ye yaptırım

ABD'de geçen hafta Kongre ve Temsilciler Meclisi'nin alt komisyonlarında Türkiye'ye yaptırımın önünü açan tasarının kabul edilmesinden sonra, bu hafta da Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını görüşecek.

Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın bugün Türkiye'ye yaptırım için zemin arayacağını aktardı. Ajans, perşembe günü AB Liderler Zirvesi öncesinde dışişleri bakanlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri dolayısıyla yaptırım uygulanıp uygulanmaması için koşulları değerlendireceğini yazarken, "Dışişleri Bakanları pazartesi günü gerçekleşecek toplantıda karar almayacak, bunu perşembe günü düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne bırakacak" ifadesini kullandı.

Ekim ayında AB üyesi ülkelerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareketlerini durdurması gerektiğini hatırlatan Reuters, Libya, Suriye ve Rusya gibi konular dolayısıyla AB'nin duruşunun sertleştiğini savundu.

"DEĞİŞMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUK FAKAT GERÇEKLEŞMEDİ"

Reuters'a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, "Durumun ekim ayından daha kötü olduğuna itiraz edecek bir AB hükümeti olduğunu düşünmüyorum. Durumun değişmesi için talepte bulunduk fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi" dedi.

"ALMANLARIN BİLE BİR SINIRI VARDIR"

AB dönem başkanlığını yapan Almanya bir süredir Ankara ile Atina arasında uzlaşma çağrısında bulunurken taraflar buna sıcak yaklaşmıyordu. Zirvedeki hazırlıklar ile ilgili yakından bilgi sahibi olan bir AB diplomatı, "Oruç Reis'in ekim ayındaki zirveden hemen sonra denize açılması Türkiye ve Yunanistan'ın barışması için çok çaba sarf eden üye ülkeler tarafından hoş karşılanmadı. Almanların bile bir sınırı vardır" ifadesini kullandı.

"YAPTIRIMLAR MASADA"

Reuters haberde, "Fransa ve Avrupa Parlamentosu, bir NATO müttefiki ve AB adayı olan Türkiye'nin cezalandırılmasını söylerken Türkiye de olası bir yaptırımın yapıcı olmayacağını söylüyor. AB Parlamentosu, 26 Kasım'da yaptırım çağrısı yaptı fakat Oruç Reis'in limana dönmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyalog açıklamaları AB'yi sakinleştirdi" ifadesini kullandı. Ajansa konuşan bir AB diplomatı ise "Yaptırımlar masada fakat bunlar otomatik olmuyor" dedi.

ABD'NİN YAPTIRIM UYGULAMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamasının önünü açan tasarı hafta içinde Senato ve Temsilciler Meclisi'nin alt kurullarından geçti. Trump'ın tasarıyı onaylaması beklenirken ABD'li siyasetçiler uluslararası medyaya yazdıkları makalede, "Trump, Ankara'ya yaptırım uygulamalı. Bu, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir" ifadesini kullandı.

Trump'ın tasarıyı veto etme hakkı bulunsa da bu durum ABD askerlerine ödenecek maaşları etkileyeceğinden dolayı tasarının kabul edilmesi bekleniyor.