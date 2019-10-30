ABD'li John Deere'ye karşı tarihi zafer kazandı ama hala aldığı ayıplı biçerdöverlerin sıkıntısını çekiyor

30.10.2019 10:30

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Dünyanın en büyük tarım aletleri üreticilerinden ABD'li John Deere'nin Türkiye'ye 2005 yılında sattığı biçerdöverler ayıplı çıkınca birçok çiftçi mağdur oldu. 120 bin eurodan satılan biçerdöverler, ilk haftadan itibaren arıza vermeye başlayınca çiftçilerzora girdi. Verdiği arızalar nedeniyle hasat yapamayan ve sürekli tamir işleri ile uğraşan çiftçiler ekonomik olarak büyük zarara uğradı. Bu mağduriyeti yaşayan çiftçilerden Batmanlı Eşref Tarhan büyük bir cesaretle konuyu mahkemeye taşıdı. 2006 yılında açılan dava 2017 yılında Tarhan'ın lehine sonuçlandı. Yargıtay tarafından onaylanan kararla, Tarhan ABD'li firmaya karşı büyük bir zafer elde etmiş oldu. Ancak Tarhan, aradan geçen 13 yılda maddi ve manevi olarak büyük sıkıntılar çekti. Aldığı kredileri ödeyemez hale gelen Batmanlı çiftçi, üstüne bir de icralık oldu. Haklı olduğu ve kazandığı dava nedeniyle Tarhan'ın 20 bin dekar arazisi hala haciz altında ve araçları bu haciz nedeniyle yediemin otoparklarına çekilmiş durumda. Yetkililere seslenen Tarhan, devlet büyüklerinden haklı olduğu bu davada destek bekliyor.

ÇİFTÇİ KREDİLERİNİ ÖDEYEMEZ HALE GELDİ VE İCRALIK OLDU

2006 yılında başlayan mahkeme süreci çiftçiyi bir hayli zorladı. Batman Makina Mühendisleri Odası, Adana Çukurova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden farklı zamanlarda alınan bilirkişi raporları çiftçiyi haklı çıkardı. Raporlarda biçerdöverlerin ayıplı olduğu belirtildi. Bunun üzerine mahkeme davayı karara bağlayarak Eşref Tarhan'ı haklı buldu ve makinaların üretim hatası nedeniyle ayıplı olduğuna hükmetti. Ancak Tarhan tanesi 120 bin eurodan üç adet aldığı biçerdöverler karşılığında sadece 20 bin euro alacak. Bu süreçte ekonomik olarak sıkıntıya düşen Tarhan, kredilerini ödeyemez hale geldi. Üstelik ayıplı olduğu mahkeme kararıyla onaylanan biçerdöverlerin kalan taksitleri için Tarhan ve ona kefil olanlar icralık oldu. Şu an Tarhan'ın 20 bin dekar arazisi icralık durumda.

"HAYATIMIZI MAHVETTİLER"

Konu hakkında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Tarhan yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

Biz bu biçerdöverleri alırken 90 bin euro peşinat ödedik. 270 bin euro borçlandık. Daha sonra 90 bin euro da taksit ödedik. Aldığımız makinelerin mahkeme kararıyla ayıplı olduğu kanıtlandı. Defalarca alınan bilirkişi raporlarında bu teyit edildi. Ancak kalan 180 bin euroluk borç için kalan 20 bin dekar arazimize icra konuldu, araçlarımız altımızdan alındı yedi emin oto parklarına çekildi. Benim, çocuklarımın ve bana kefil olanların aileleri perişan oldu. Yeni biçerdöver alıp daha modern tarım yaparak daha iyi kazanç sağlamak isterken hayatımızı mahvettiler. Bana kefil olanlar ve ben Ziraat Bankası'ndan ve Tarım Kredi'den çiftçi destekleri kapsamında faydalanamadık.

"BAKANLIKLARIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Aldığımız biçerdöverlerimiz çalışsaydı o günden beri en az altı biçerdöver kazanırdık. Bize sattıkları ayıplı biçerdöverlerle ümitlerimizi yok ettiler. Maddi ve manevi çöküş yaşadık. Bu biçerdöverler için ülkeye uygunluk belgesi de alınmamış, sonradan öğrendik. Haklı olduğum ve kazandığım bu dava nedeniyle hala arazilerim haciz altındadır. Ticaret, Sanayi ve Tarım Bakanlığımızı bu konuda göreve davet ediyorum. John Deere firmasına 'Ayıplı mal satıp benim çiftçimi zarara sokamazsın. Ayıplı mallarını topla benim insanımın zararını karşıla' diyebilecek bir makam arıyorum. Bu ayıplı malları kontrol etmeden, test etmeden Türkiye'ye giriş iznini hangi bakanlık vermiştir? Ticaret Bakanlığı'nın gümrükten bu biçerdöverlerin 1450 CWS yerine nasıl 1450 WTS olarak geçirildiğini sorgulaması lazım. Bakanlık, gümrükte yolsuzluk yapıldığını, vergi ve düşük harç ödendiğini araştırmalıdır."