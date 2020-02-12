: ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı

12.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:17

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonu nedeniyle uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya getirdiği yaptırımları kaldırdı. Karar, ABD'nin Resmi Gazetesi olarak adlandırılan sitede de yayımlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ekim 2019'da üç bakan ve iki bakanlığı yaptırım listesine almıştı. Bakanların isimlerinin yaptırım listesinden çıkarılması, ABD'li şirketler ya da kişilerle bir kez daha iş yapabilmenin önünü açıyor.

ABD, SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE'DE DESTEK VERMİŞTİ

Suriye'de 5 Türk askerinin şehit olmasının ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jim Jeffrey'i Ankara'ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" demişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz ekim ayında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirmişti.

YAPTIRIMLAR HAZİNE BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yaptırımlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bugün ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarına cevap olarak iki bakanlığa ve üç Türk hükümeti yetkilisine karşı harekete geçti. Türkiye hükümetinin hamleleri masum sivilleri tehlikeye atıyor ve IŞİD'i yenmek için verilen mücadeleyi baltalamak dahil olmak üzere bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Türkiye hükümetinin Millî Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Millî Savunma Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, İçişleri Bakanı bugünkü hamleler sonucunda engellendi. Bu bakanlıkların ve yetkililerin seçilmesi Türkiye hükümetinin bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı daha da bozacak hamlelerinin sonucudur. Gerektiği takdirde Türkiye hükümeti yetkililerine ve kuruluşlarına ek yaptırımlar yapmaya hazırız.

"Ek olarak, bugün belirtilen isimlerle belirli ticari işlemler yapan kişiler de bu tanıma dahil olabilirler. Buna ek olarak, bugün belirtilen kişiler adına ya da onlar için bilinçli bir şekilde finansal işlem yapan yabancı finans kurumları da ABD'nin açabileceği davalarla karşı karşıya kalabilir ya da yaptırımlar üzerinden ödemeye tabi bırakılabilirler.

"Bugünkü hamleler, uluslararası insani yardım STK'larının ya da Birleşmiş Milletler'in Türkiye'deki Suriyeli toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda icra ettiği operasyonu kesintiye uğramak ya da etkilemek amacında değildir."

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