ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin ordusu ile hızlı iletişim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin ordusu ile hızlı iletişim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin ordusu ile hızlı iletişim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, kriz anlarında gerilimi düşürmek için ABD ve Çin ordusu arasındaki askeri iletişimin iyileştirmesi gerektiğini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, kriz anlarında gerilimi düşürmek için ABD ve Çin ordusu arasındaki askeri iletişimin iyileştirmesi gerektiğini belirtti.

Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Senato Tahsisatlar Komitesinde 2022 mali yılı savunma bütçesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Eski savunma bütçelerinin günümüzdeki uluslararası durumu dikkate alarak hazırlandığını, 2022 savunma bütçesinin ise gelecekteki muhtemel durumu esas alarak kurgulandığını belirten Milley, "ABD ordusunun modernizasyonuna yatırım yapmazsak 10-15 yıla kadar ulusal güvenlik stratejisi bakımından zor durumda kalacağız. Bu bütçe işte bunu yapmaya çalışıyor. (2022 bütçesi) Gelecekte, örneğin Çin gibi yakın bir rakiple çatışmada üstün gelecek bir ABD ordusunun temelinin başlangıç noktasıdır." diye konuştu.

Milley, ABD'nin Pasifik bölgesinde Çin ile askeri ilişki kurmasına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu bir sorun. Bir kriz sırasında gerilimi azaltmak ve birbirimizi daha iyi anlamak için Çin ile askeri ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ben rutin olarak mevkidaşımı ararım ama bunu ordu içinde farklı kademelerde yapmıyoruz. (Çin ordusu ile) İletişim kurabilme hızımızı da artırmamız gerekiyor. Telefonu açıp konuşabilmemiz gerekir veya bakan hemen telefon açabiliyor olmalı. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu sistemleri geliştirmek istiyoruz ancak önümüzdeki yıllarda herhangi bir büyük güç çatışmasını önlememizi sağlayacak çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bu sistemlerin kurulması gerekiyor."

-İsrail'in Demir Kubbe sistemlerinin yenilenmesine yönelik yardıma kaçamak yanıt

Bir senatörün, İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sisteminin yenilenmesi için ABD'den talep ettiği yardımın verilmesini destekleyip desteklemediğine ilişkin soruya da Milley, "Bu bir politika konusudur. Yardım edip etmememiz konusunu Bakan Austin'e yönlendirmek istiyorum." diyerek geçiştirdi.

Aynı soruya Austin ise "Elbette ki İsrail'in savunmasına bağlıyız." yanıtını verdi.

-Afganistan'da terör gruplarının yeniden toparlanması iki yılı alır

Bakan Austin, Afganistan'da terör örgütlerinin yeniden toparlanıp ABD'ye saldırma olasılığına ilişkin bir soruya, "Bunu yapabilme kabiliyetlerini yeniden geliştirmeleri muhtemelen iki yıl alır." cevabını verdi.

Aynı soruya Milley ise "Hükümet çökerse veya Afgan güvenlik güçleri dağılırsa bu risk (terör örgütlerinin yeniden yükselişe geçmesi) oldukça artacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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