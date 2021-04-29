ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu
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ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonuABD, (DHA)- ABD Gümrük ve Sınır Koruma (GBP), Hava ve Deniz Operasyonları (AMO) ve Sahil Güvenlik ekipleri, Karayipler bölgesinde önünü kestikleri uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneden 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu

ABD, (DHA)- ABD Gümrük ve Sınır Koruma (GBP), Hava ve Deniz Operasyonları (AMO) ve Sahil Güvenlik ekipleri, Karayipler bölgesinde önünü kestikleri uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneden 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

GBP, AMO ve ABD Sahil Güvenlik ekiplerince 8 Nisan'da düzenlenen ortak operasyonda durdurulan teknede 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun ortalama fiyatının 75 milyon dolar olduğu ifade edildi. GBP'den yapılan açıklamada, Kolombiya vatandaşı Arturo Gonzalez-Quinones, Freiman Yepes-Ospina ve Jose Alvaro Cordoba-Renteria adlı 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler, Porto Riko'da dağıtmak amacıyla büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor.

ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu
ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu
ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu
ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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